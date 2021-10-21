Возглавляемая Аленом Симоняном делегация участвует в Афинах в конференции председателей европейских парламентов

Делегация во главе с Аленом Симоняном с рабочим визитом, для участия в двухдневной конференции председателей европейских парламентов находится в столице Греции Афинах. В конференции участие принимают делегаты из 47 стран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Национальном собрании РА, отметив, что конференции в таком формате проводятся раз в два года.

Конференция началась 21 октября. На церемонии открытия пленарного заседания выступили председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы, председатель Парламента Греции и генеральный секретарь Совета Европы.

Панельное обсуждение «Демократии столкнулись с кризисом общественного здравоохранения, связанным с COVID-19. Обмен опытом, путь вперед» было направлено на преодоление кризиса, вызванного пандемией.

Отмечается, что первая тема конференции была посвящена экстренным мерам государств-членов Совета Европы при пандемии, которые принимались исключительно в целях общественного здравоохранения. В этом смысле широко обсуждались некоторые положения, связанные с ограничением прав человека. В основе вопросов и ответов лежали процедурные правила ПАСЕ, согласно которым в условиях санитарных ограничений работа должна вестись удаленно, альтернативными способами.

Обсуждение велось и вокруг передового опыта парламентов в обеспечении диалога с гражданами в условиях эпидемии. На конференции спикеры парламентов разных стран в основном представили опыт обеспечения нормальной работы законодательных органов в условиях эпидемии.

Также будут обсуждаться следующие вопросы: «Экологическое право, национальные парламенты, право на здоровье и устойчивую окружающую среду», «Общее будущее всех граждан Европы».

Председатель НС РА Ален Симонян выступит на пленарном заседании «Общее будущее всех граждан Европы».

Перед началом конференции Председатель НС Ален Симонян встретился с генеральным секретарем Межпарламентской Ассамблеи Православной Церкви, депутатом Парламента Греческой Республики Максимосом Харакопулосом.