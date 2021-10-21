На границе Армении и Грузии зафиксировано землетрясение

21-го октября в 13:17 по местному времени (в 09:17 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения в 15 км к северо-востоку от села Бавра зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 41.15 северной широты и 43.98⁰ восточной долготы, с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 2,3.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении, уточняя, что сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение на территории Армении ощущалось в селах Мецаван и Дзорамут Лорийской области силой в 2-3 балла.