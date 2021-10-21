В Индии вакцинировали от коронавируса более миллиарда человек

Более 1 миллиарда жителей Индии привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.

"Поздравляем Индию!" - написал Мандавия в Twitter под картинкой с данными о том, что в Индии от коронавируса привиты 1 000 000 153 человека,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

Тем самым, Индия стала второй страной, привившей более 1 миллиарда человек от COVID. В начале сентября о достижении этой отметки сообщили власти Китая.

Минздрав еще не привел свежую статистику по вакцинации в Индии. По данным минздрава на утро среды, вакцину от COVID-19 в Индии получили более 991 миллиона человек, при этом 701 миллион человек получили одну дозу вакцины, а более 290 миллионов – обе дозы.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,1 миллиона, выздоровели более 33,4 миллиона, умерли более 452 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 178 тысяч человек.