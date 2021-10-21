В России выявили новую мутацию коронавируса AY.4.2

В России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В некоторых кругах новый геновариант называют дельта плюс, но это же название ранее относилось к другому варианту и потому сейчас происходит некоторая путаница", — сказал он журналистам.

Ученый уточнил, что AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии "дельта", которое, вероятно, имеет преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Хафизов отметил, что вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. "Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", — добавил он.

Представитель Роспотребнадзора не исключил, что эта разновидность дельты может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости. Он подчеркнул, что помочь в борьбе с ней может только вакцинация, особенно среди тех, кто еще не переболел COVID-19.

При этом Хафизов заверил, что применяемые в России вакцины достаточно эффективны и против AY.4.2. "Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", — пояснил эпидемиолог.