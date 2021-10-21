Кинопоказы, выставки, концерты: в Ереване пройдут Дни польской культуры

В Ереване в течение Дней польской культуры пройдет ряд мероприятий.

Как передает «Арменпресс», 22 октября с 10:20 в Государственном университете им. В. Брюсова пройдут воркшопы.

В тот же день в 17:00 в Историческом музее Армении откроется выставка «Сокровища Лазенки».

24 октября в 19:00 в кинотеатре «Москва» состоится показ фильма «Приключения математика», после которого состоятся обсуждения.

Фильм «Жея» будет показан 25 октября в 19:00 в кинотеатре «Москва», а фильм «Дни и ночи» будет показан в этом же кинотеатре 26 октября в 16:00 и 18:00.

28 октября в 17:00 в Музее-институте Комитаса откроется выставка «Армяне, награжденные Польшей и поляки армянского происхождения».

Гала-концерт Дней польской культуры состоится 30 октября в 19:00 в Музее-институте Комитаса. Выступят известные польские музыканты Войтек Прониевич и братья Рошко. Будут исполнены произведения Кароля Липински и Войцеха Килара.

Вход на все мероприятия свободный.

Проект реализует Фонд «Our Beat for Culture Foundation» («Róbmy swoje dla kultury», Польша) и Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» при сотрудничестве с посольством Республики Польша в Армении. Он софинансируется отделом культуры и национального наследия посольства Польши и Министерством иностранных дел Польши.