Председатель ГА ООН призвал страны помочь с решением гуманитарного кризиса в Афганистане

Гуманитарная проблема стоит в Афганистане очень остро, народу страны необходима помощь всего мира. С такими словами выступил в среду председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид в интервью ТАСС.

"Гуманитарный кризис в Афганистане пребывает в критической стадии. Я призываю всех помочь афганскому народу в преодолении гуманитарного кризиса", - сказал он.

Глава ГА ООН добавил, что в первую очередь помощь необходима женщинам и детям. "Важно, чтобы мы дали афганскому народу право определять свое будущее и двигаться вперед, не отступая назад", - резюмировал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление и 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. 7 сентября талибы сформировали временное правительство. В настоящее время страна находится в крайне сложном экономическом положении. Отчасти это связано с тем, что ее валютные резервы, размещенные на счетах в западных банках, заблокированы, а международное сообщество не признает талибов законной властью.