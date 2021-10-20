Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Курс биткоина установил новый исторический максимум, достигнув отметки в 66,1 тысячи долларов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16:50 мск дорожал на 4,47% — до 65,67 тысячи долларов, а минутами ранее обновил исторический максимум. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, к этому времени биткоин дорожал на 4,48%. Динамика приводится за сутки.

Предыдущий рекорд криптовалюта показала в апреле: тогда ее стоимость выросла до 64,85 тысячи долларов.

С начала октября, когда курс составлял 43,82 тысячи долларов, биткоин подорожал уже в полтора раза. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на семь процентов. Оно последовало за двухмесячным ростом в июле и августе — суммарно почти на 35%.

Bitcoin, биткоин — электронная валюта, в основе которой лежит публичный регистр, называемый блокчейном, или "цепочкой блоков". Он хранится у всех клиентов (участников) платежной системы и содержит в себе всю историю транзакций в Сети.

Биткоин полностью анонимен, а его курс регулируется только рынком на основе спроса и предложения.