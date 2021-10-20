Оливер Стоун представил фильм о Нурсултане Назарбаеве на Римском кинофестивале

Американский режиссер Оливер Стоун представил в среду на Римском кинофестивале документальный фильм "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), который основан на интервью с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь прежнего главы республики Айдос Укибай.

"Сегодня Оливер Стоун на Римском кинофестивале презентует фильм "Qazaq. History of The Golden Man", основанный на интервью с елбасы (лидер нации - прим. ред.)", - написал он на своей странице в Twitter.

Укибай сопроводил публикацию двумя фотографиями. На первой из них режиссер раздает автографы пришедшим на презентацию гостям, на второй - запечатлена съемочная группа картины.

Документальный фильм Qazaq: History of the Golden Man впервые показали 6 июля - в день рождения Назарбаева - в эфире казахстанского республиканского телеканала "Хабар". В нем первый президент Казахстана поделился в том числе воспоминаниями о распаде СССР, независимости республики и зарождении новой столицы. 15 июля в Москве состоялся закрытый показ картины.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, заявил о сложении полномочий. Новым президентом республики стал Касым-Жомарт Токаев. При этом Назарбаев сохранил за собой посты председателя Совета безопасности страны, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, а также имеет статус почетного сенатора. Назарбаеву 6 июля исполнился 81 год.