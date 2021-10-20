Марокко приостановило авиасообщение с Нидерландами, Великобританией и Германией
Марокко со среды временно приостанавливает авиасообщение с Нидерландами, Великобританией и Германией по санитарным соображениям в связи с распространением штамма коронавируса "дельта".
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое решение властей североафриканского королевства уже разослано авиакомпаниям, передает информационный портал "360".
Своих клиентов о приостановке рейсов в Нидерланды, Великобританию и Германию и обратно также оповестил марокканский национальный перевозчик Royal Air Maroc.
Ранее правительство продлило до 31 октября действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен