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Вице-спикер НС Армении Сагателян принял посла РФ

Вице-спикер НС Армении Сагателян принял посла РФ

Заместитель председателя Национального Собрания Армении Ишхан Сагателян 20 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации с безопасностью в регионе, и подчеркнули важную роль Российской Федерации в этих процессах. Ишхан Сагателян выразил обеспокоенность по поводу агрессии вооруженных сил Азербайджана против суверенной территории Республики Армения.

Собеседники коснулись миссии миротворческих сил РФ в Республике Арцах, урегулирования карабахского конфликта, представив друг другу свои позиции по урегулированию вопросов. Ишхан Сагателян выразил особую благодарность за важную роль, которую сыграла Россия в возвращении армянских военнопленных. Стороны подчеркнули необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных на Родину.

В конце встречи стороны подчеркнули необходимость развития межпарламентских и межпартийных отношений.


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