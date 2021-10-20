NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов

Администрация президента США Джо Байдена тайно переправляет несовершеннолетних мигрантов на самолетах из штата Техас в Нью-Йорк. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Самолеты с несовершеннолетними мигрантами тайно отправляют на окраину Нью-Йорка в попытке... незаметно разместить их по всему региону", - говорится в сообщении на сайте издания.

По словам источников, чартерные рейсы с мигрантами отправляются из Техаса, по крайней мере, с августа.

По данным New York Post, неделю назад два самолета приземлились в аэропорту округа Уэстчестер штата Нью-Йорк, среди прибывших большинство составляли дети. Издание также заметило среди пассажиров "небольшую долю" взрослых мужчин. Мигрантов в присутствии полицейских затем сажали в автобусы.

Отмечается, что прибывших впоследствии видели с родственниками в штате Нью-Джерси или в специальном учреждении на юге штата Нью-Йорк.

Согласно анализу издания, с 8 августа около двух тысяч несовершеннолетних мигрантов прибыли в аэропорт на 21 рейсе, причем некоторые из этих самолетов прибывали в пункт назначения ночью или рано утром.

Байден начал работу на посту президента США с того, что приступил к сворачиванию инициатив и ограничений в сфере иммиграции, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов направились в США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.