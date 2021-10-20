Президент Арцаха посетил общину Тагавард Мартунинского района

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил общину Тагавард Мартунинского района и на месте ознакомился с программами, осуществленными в текущем году на государственные и благотворительные средства.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, глава государства созвал рабочее совещание, обсудил проблемы общины, требующие срочного решения, программы развития, а также вопрос обеспечения переселенных жителей квартирами.

Араик Арутюнян подчеркнул, что все поставленные задачи находятся в центре внимания правительства, и, по первоочередности будут даны их решения.

Отмечается, что в ходе визита президента республики сопровождали секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, руководитель Аппарата президента Карен Шахраманян, министр градостроительства Арам Саркисян и руководитель администрации Мартунинского района Эдик Аванесян.