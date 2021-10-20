Представители ЗПЧ посетили лиц, вернувшихся накануне из плена в Азербайджане

По поручению Армана Татояна представители Омбудсмена, в том числе и врач, посетили лиц, вернувшихся накануне из плена в Азербайджане.

Как передает« Арменпресс », об этом сообщает Офис Омбудсмена Армении, уточняя, что будет обследовано состояние их здоровья и будут произведены другие необходимые действия.