Представители ЗПЧ посетили лиц, вернувшихся накануне из плена в Азербайджане
По поручению Армана Татояна представители Омбудсмена, в том числе и врач, посетили лиц, вернувшихся накануне из плена в Азербайджане.Как передает«Арменпресс», об этом сообщает Офис Омбудсмена Армении, уточняя, что будет обследовано состояние их здоровья и будут произведены другие необходимые действия.
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