На севере Индии из-за наводнения и оползней погибли почти 50 человек

По меньшей мере 46 человек погибли на севере Индии в штате Уттаракханд из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями, сообщило правительство штата.

"Число жертв в Уттаракханде в результате инцидентов, связанных с дождем, достигло 46, без вести пропали 11 человек, 12 получили ранения", - сообщил секретарь департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий С.А. Муругесан,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что власти штата выплатят семьям погибших компенсация в размере 400 тысяч рупий (5,3 тысячи долларов), тем, кто потерял свои дома, будет выдано 190 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов).

Обрушившиеся на штат сильные дожди привели к оползням и наводнениям, прервав сообщение с рядом населенных пунктов. Так, полностью прервано сообщение с курортным городом Найнитал, а также с расположенными в предгорьях Гималаев городами Каладхунги, Халдвани и Бхавали. Индийские метеорологи предупредили о продолжении сильных ливней в ближайшие несколько дней и рекомендовали жителям не покидать свои дома в целях безопасности.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в курсе ситуации в Уттаракханде, и пожелал скорейшего выздоровления раненым.