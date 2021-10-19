Комитет Сената США по ассигнованиям предлагает оказать помощь Арцаху в размере 2 млн долларов

Комитет Сената США по ассигнованиям опубликовал законопроекты об ассигнованиях на 2022 финансовый год. Туда включена рекомендация о предоставлении помощи Арцаху в размере 2 миллионов долларов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Армянскую Ассамблею Америки. В частности, Ассамблея рекомендует предоставить 2 млн долларов на гуманитарное разминирование и деятельность по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в районах, затронутых боевыми действиями 2020 года, при условии предварительной консультации с комитетами по ассигнованиям

В отчете также содержится призыв оказать гуманитарную помощь тем, кто был перемещен в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Кроме того, Ассамблея по-прежнему озабочена затяжным конфликтом и просит государственного секретаря проконсультироваться с комитетом по ассигнованиям, прежде чем утвердить помощь для Армении и Азербайджана.