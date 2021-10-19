Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирландии 

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Ирландии в Республике Армения Мартину Финей (резиденция в Софии).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, поздравив новоназначенного посла с назначением, Армен Саркисян отметил важность дальнейшего укрепления армяно-ирландских отношений и расширения двусторонней повестки, подчеркнув, что институт президента в рамках своих полномочий готов поддержать инициативы, направленные на развитие сотрудничества.

Посол Мартина Финей отметила, что ее страна также заинтересована в углублении сотрудничества с дружественной Арменией и выразила готовность внести личный вклад.

Подчеркнув, что у двух стран есть большой потенциал для углубления отношений, собеседники сочли особенно перспективным сотрудничество в области высоких технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий. Особо была отмечена важность реализации шагов по укреплению культурных связей. В этом контексте были организованы перспективы организации мероприятий, отражающих историческое и культурное наследие двух народов.