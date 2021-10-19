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Пожар около телебашни: ОБНОВЛЕНО

Пожар около телебашни: ОБНОВЛЕНО

19 октября в 17:46 в Национальный центр кризисного управления поступил вызов о возгорании в административном районе Норк-Мараш Еревана, недалеко от телебашни.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на место происшествия выехали два боевых расчета и оперативная группа пожарно-спасательного отряда. 

Пожар был локализован в 19:40 и потушен - в 20:04.


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