Пожар около телебашни: ОБНОВЛЕНО

19 октября в 17:46 в Национальный центр кризисного управления поступил вызов о возгорании в административном районе Норк-Мараш Еревана, недалеко от телебашни.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на место происшествия выехали два боевых расчета и оперативная группа пожарно-спасательного отряда.

Пожар был локализован в 19:40 и потушен - в 20:04.