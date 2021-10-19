Пожар около телебашни: ОБНОВЛЕНО
19 октября в 17:46 в Национальный центр кризисного управления поступил вызов о возгорании в административном районе Норк-Мараш Еревана, недалеко от телебашни.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на место происшествия выехали два боевых расчета и оперативная группа пожарно-спасательного отряда.
Пожар был локализован в 19:40 и потушен - в 20:04.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 21:59 ФБР проводит обыски в доме родственников российского бизнесмена в Нью-Йорке
- 21:47 Пять армянских пленных вернулись из Азербайджана
- 20:12 Комитет Сената США по ассигнованиям предлагает оказать помощь Арцаху в размере 2 млн долларов
- 19:53 Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирландии
- 19:46 Мы привержены политическому курсу демократических реформ: премьер-министр принял делегацию Совета Европы
- 19:40 Пожар около телебашни: ОБНОВЛЕНО
- 18:38 Мэр Москвы ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса
- 18:24 Россия, Турция и Иран борются за новый статус-кво в регионе: Рубен Сафрастян
- 17:59 Новоназначенный посол Норвегии вручила верительные грамоты президенту Армении
- 17:58 Артак Гулян назначен директором ГНКО "Центр правового образования и осуществления реабилитационных программ"
- 17:50 Предстоящие на 20 октября мероприятия
- 17:42 Лавров заявил, что в НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ
- 17:30 Gilead Sciences подарит Армении 3000 ампул лекарства Veklury для лечения COVID-19
- 17:19 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-10-21
- 17:17 Азиатские индексы снизились - 19-10-21
- 17:06 Главное о COVID на 19 октября: число инфицированных в регионах Грузии резко возросло
- 16:58 В России за сутки зарегистрировали 1 015 смертей из-за коронавируса. Это новый максимум
- 16:42 Граждане Армении могут посещать Мальту при наличии сертификата вакцинации против COVID-19
- 16:34 Министр обороны США прибыл в Украину
- 16:17 СМИ: шесть человек заняли музей Прадо в Мадриде и грозят покончить с собой
- 16:13 Сурен Папикян принял делегацию, возглавляемую Игорем Масловым
- 16:01 Посол Ирландии вручила заместителю министра иностранных дел Армении копии верительных грамот
- 15:35 Сокращена сумма для проведения Олимпийских игр в Париже
- 15:29 Тяжелоатлеты отправились в Украину на сборы
- 15:27 Президент Армении принял делегацию, возглавляемую Мартеном Энбергом
21:38, 14.10.2021
Просмотрели 2694 раз По требованию Армении все манекены и каски уже убраны из «парка трофеев» в Баку
11:11, 16.10.2021
Просмотрели 1755 раз Жесткий ответ секретаря Высшего совета национальной безопасности Иранана заявление Алиева
21:54, 15.10.2021
Просмотрели 1743 раз Баку получит достойный ответ: Иран ответил на заявления Алиева
11:58, 15.10.2021
Просмотрели 1400 раз ВС Азербайджана открыли огонь по санитарной машине Армии обороны Арцаха: пострадавших нет
19:11, 12.10.2021
Просмотрели 1346 раз Нагорно-карабахский конфликт остаётся нерешённым: состоялась встреча Пашинян-Путин