Мэр Москвы ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за распространения коронавирусной инфекции в столице. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом он сообщил в своем блоге.

"С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников", — говорится на сайте главы города.

Отмечается, что это не касается сотрудников медучреждений, предприятий оборонного комплекса, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических областей. В первую очередь ограничения относятся к тем, кто по состоянию здоровья находится в зоне риска.

Также москвичи старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны уйти на самоизоляцию в квартире или на даче, но им можно будет гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Все вышеперечисленные требования не распространяются на тех, кто привился или переболел COVID-19 в течение полугода.

Кроме того, главный санитарный врач постановил, что предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников. Получить первый компонент они должны не позднее 1 декабря.

Мэр отметил, что по сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев COVID-19 в столице выросло в четыре раза — до 42 тысяч случаев в неделю.

"Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов — между ними есть важные различия", — написал Собянин.

Он подчеркнул, что благодаря массовой вакцинации удалось создать прослойку людей, защищенных от болезни.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.