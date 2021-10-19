Россия, Турция и Иран борются за новый статус-кво в регионе: Рубен Сафрастян

В регионе Южного Кавказа идет борьба за новый статус-кво, и эта борьба только начинается. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил академик Национальной академии наук Армении, тюрколог Рубен Сафрастян на конференции, посвященной 100-летию подписания Московского и Карсского договоров 1921 года.

Проводя параллели между текущими геополитическими событиями и событиями 1921 года, когда были подписаны печально известные Московский и Карсский договора, предусматривающие передачу ряда армянских регионов Азербайджану и Турции, Сафрастян объяснил, что разница между нынешней и той ситуацией заключается в том, что к России в борьбе за создание нового регионального миропорядка присоединились Турция и Исламская Республика Иран.

По словам тюрколога, это связано с грубой ошибкой, допущенной Россией в довоенный период прошлого года.

«Текущая борьба за геополитический статус в регионе беспрецедентна в том смысле, что впервые Россия не одна устанавливает статус-кво, но вынуждена учитывать мнение Турции. Я объясняю эту ситуацию тем, что Россия совершила очень серьезную геостратегическую ошибку, когда весной и летом 2020 года не помешала Турции поставить новейшее оружие в Азербайджан, перебросить наемников в Азербайджан и усилить присутствие турецких вооруженных сил в регионе.

Фактически, Турция таким образом предопределила победу Азербайджана во Второй Арцахской войне. «И это дало Турции возможность проявить свою роль в нынешней борьбе в регионе», - прокомментировал Рубен Сафрастян.

Еще одна особенность текущих региональных развитий, по словам Сафрастяна, заключается в том, что к региональной подключился борьбе соседний Иран, который вступил в игру довольно поздно.

По словам Сафрастяна, иранские коллеги поняли, что совершили ошибку во время 44-дневной войны, сохранив позитивный нейтралитет в отношении турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха. Однако в последние несколько месяцев Иран стал более активным, заняв довольно жесткую военно-политическую позицию, особенно в отношении агрессивной политики Азербайджана.

Иран, присоединившийся к российско-турецкой борьбе за влияние в регионе, запустил крупный экономический проект - Международный транспортный коридор Персидский залив - Черное море, в качестве козыря для укрепления своих позиций. Одним из наиболее интересных моментов здесь, по словам докладчика, является вовлечение в процесс одного из основных игроков на Востоке - Индии, что является беспрецедентным событием.

Речь идет о дороге Индия-Иран-Армения-Грузия к бассейну Черного моря, т.е. Греции, Болгарии и на север - к России.

В этом свете официальный визит главы МИД Индии в Армению 12-13 октября, конечно, говорит о многом.

Что касается Турции, то, по мнению тюрколога Рубена Сафрастяна, режим Эрдогана проводит политику превращения Турции в мировую державу. Более того, в отличие от 1920-21 гг. сейчас Турция имеет достаточно хорошую «начальную позицию» в нашем регионе для достижения своей цели - сделать регион сферой своего геополитического влияния.

По словам тюрколога, турки используют Азербайджан для достижения этой цели. И если учесть, что Турция, будучи непосредственно вовлеченной в войну против Арцаха, все же не достигла своей цели по размещению турецких войск под видом миротворцев в зоне Арцаха, мы должны сделать вывод, что она будет продолжать борьбу за статус-кво в регионе.

С другой стороны, по словам Сафрастяна, у Турции в регионе более геостратегическая цель - использовать регион для реализации пантюркских программ. По словам Сафрастяна, цели Турции в нашем регионе изложены в «Шушинской декларации», принятой Эрдоганом и Алиевым.

«Читая ее, понимаешь, что цель - создание турецко-азербайджанского федеративного государства», - сказал тюрколог.

По словам Рубена Сафрастяна, Армения является важным фактором в пантюркистской программе Турции. По его словам, в Турции есть две программы об Армении: программа-минимум и программа-максимум.

«Максимальная цель выражена в секретном приказе, отданном Кязиму Карабекиру 8 ноября 1920 года, где написано, что «Армения должна быть устранена». Важнейшая цель - упразднение армянской государственности. Вторая, минимальная цель - сделать Армению вассальным государством Турции. И я убежден, что в качестве модели для этого турецкие дипломаты держат Батумское соглашение. Т.е. фактически ликвидировать армянскую государственность, оставив государство, которое будет находиться под влиянием Турции», - считает Рубен Сафрастян.

Хорошая новость заключается в том, что, по словам Рубена Сафрастяна, в отличие от событий 100-летней давности, когда Армения не была суверенным государством, позиция Армении сейчас более благоприятна благодаря Ирану, который играет активную роль в регионе, и, фактически, выступает как союзник Армении.

По словам Рубена Сафрастяна, в условиях соперничества трех внерегиональных сил Армения и все армяне должны суметь правильно сориентироваться, укрепляя армянскую государственность, восстанавливая армянские вооруженные силы, субъектность государства в международных отношениях.

«Это, как сказал бы Кант, категорический императив», - подчеркнул Рубен Сафрастян.