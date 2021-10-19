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Азиатские индексы снизились - 19-10-21

Азиатские индексы снизились - 19-10-21

ТОКИО, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.65% и составил 29215.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.36% и составил 2026.57 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.70% и составил 3593.15 пункта, а HANG SENG вырос на 1.49% и составил 25787.21 пункта.


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