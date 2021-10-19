Сурен Папикян принял делегацию, возглавляемую Игорем Масловым

19 октября вице-премьер Армении Сурен Папикян принял делегацию во главе с руководителем Офиса межрегиональных культурных связей с зарубежными странами Игорем Масловым.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Сурена Папикяна, вице-премьер приветствовал визит российских официальных лиц в Армению, их участие в VIII Межрегиональном армяно-российском форуме, расценив его как важное событие для развития и укрепления армяно-российских отношений

Стороны обсудили широкую повестку армяно-российских отношений. Было отмечено, что в двусторонних отношениях есть большой потенциал, который необходимо полностью использовать.

Собеседники затронули вопросы экономического сотрудничества и реализации новых инициатив и программ.

Сурен Папикян выразил готовность содействовать реализации этих повесток, подчеркнув роль России в установлении стабильности в регионе, а также в создании платформ для решения вопросов.

Касаясь встреч, состоявшихся в Москве в рамках конференции «Российская энергетическая неделя», в том числе и с вице-премьером России Александром Новаком и генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, Сурен Папикян подчеркнул значение достигнутых договоренностей в многоплановом развитии армяно-российских отношений.