Россия намерена инвестировать в экономику Армении  $1 млрд

Россия намерена в ближайшее время инвестировать в экономику Армении 1 миллиард долларов. Об этом на брифинге с журналистами в рамках армяно-российского межрегионального форума, проходящего в Ереване, заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

«В 2021 году темпы восстановления торговли между нашими странами неплохие - 17%. Это в том случае, что вследствие пандемии было 4% -е падение. Наше сотрудничество развивается и в сфере инвестиций. Россия в Армению инвестировала более 2,2 миллиарда долларов совместно накопленных инвестиций. Мы знаем, что есть определенные программы на сумму в 1 миллиард долларов, которые будут инвестированы в экономику Армении уже в ближайшее время», - как сообщает «Арменпресс», сказал Дмитрий Вольвач.

Он отметил, что инвестиции будут вложены в сферы энергетики, инфраструктур и транспорта.

По его словам, они сыграют важную роль в развитии экономических, социальных и культурных отношений между Арменией и Россией.