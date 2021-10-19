Артур Газинян в восьмой раз не избран заместителем председателя Комиссии НС по обороне







Как сообщает



Он выразил уверенность, что кандидатами могут быть все депутаты от оппозиции. В данном случае « Айастан » предпочел Артура Газиняна. "Думаю, пора закрыть эту страницу. Думаю, что депутаты правящей фракции могут регулярно приводить разные доводы, но ясен один вопрос: правящая фракция не может принять решение вместо блока « Айастан », форсировать свое решение", - сказал Манукян.



Председатель комиссии Андраник Кочарян отметил, что кандидатуру представил глава фракции « Айастан » Сейран Оганян, он поинтересовался, не хочет ли Оганян сам выдвинуть конкретного кандидата. Гегам Манукян ответил, что вопрос решает фракция.



"ГД не имеет какого-либо права присвоить вам выделенное по формуле Донта место. Это ваше право. Вы всегда можете подавать заявку. Но поскольку мы находимся в реальном тупике, мы видим юридическое решение, которое поможет выйти из тупика. Место внова остается за вами, у вас есть возможность сменить кандидата», - сказал Андраник Кочарян, обращаясь к оппозиции.



Кандидат Артур Газинян отметил, что его присутствие на заседании было обусловлено тем, что в повестку дня включены вопросы, предполагающие предметное рабочее обсуждение. «Поэтому первый вопрос повестки дня (вопрос об избрании заместителя председателя комиссии - ред.), Как я уже говорил 5-6 раз, не обсуждается. Я считаю, что нам нужно обеспечить быструю процедуру, решить вопрос и перейти к вопросам по существу», - сказал кандидат.



Он также подчеркнул, что власти не могут заставить оппозицию сменить своего кандидата, как бы ему не было места в сердце власти, и нет желания голосовать за него. «Это политическая борьба. У нас есть кандидат, у вас есть возражение против этого кандидата. Следовательно, наше право выдвинуть кандидата, а ваше право отклонить кандидата», - сказал Газинян, добавив, что он отказывается отвечать на вопросы и выступать с заключительной речью, чтобы можно было быстро обсудить другие вопросы повестки дня.



Газинян вновь не был избран заместителем председателя комиссии. ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Член оппозиционной фракции "Айастан" Артур Газинян в восьмой раз не избран заместителем председателя Постоянной комиссии НС по обороне и безопасности.Как сообщает «Арменпресс» , на заседании комиссии 19 октября депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян заявил, что фракция «Айастан» вновь выдвинула Артура Газиняна. «В ходе различных заседаний Газинян имел возможность представить свое видение работы заместителя председателя комиссии, ответить на многие вопросы. Думаю, вопросы уже исчерпаны. Этот вопрос продолжает оставаться дискуссионным, переходя от заседания к заседанию», - сказал Манукян.Он выразил уверенность, что кандидатами могут быть все депутаты от оппозиции. В данном случае «» предпочел Артура Газиняна. "Думаю, пора закрыть эту страницу. Думаю, что депутаты правящей фракции могут регулярно приводить разные доводы, но ясен один вопрос: правящая фракция не может принять решение вместо блока «», форсировать свое решение", - сказал Манукян.Председатель комиссии Андраник Кочарян отметил, что кандидатуру представил глава фракции «» Сейран Оганян, он поинтересовался, не хочет ли Оганян сам выдвинуть конкретного кандидата. Гегам Манукян ответил, что вопрос решает фракция."ГД не имеет какого-либо права присвоить вам выделенное по формуле Донта место. Это ваше право. Вы всегда можете подавать заявку. Но поскольку мы находимся в реальном тупике, мы видим юридическое решение, которое поможет выйти из тупика. Место внова остается за вами, у вас есть возможность сменить кандидата», - сказал Андраник Кочарян, обращаясь к оппозиции.Кандидат Артур Газинян отметил, что его присутствие на заседании было обусловлено тем, что в повестку дня включены вопросы, предполагающие предметное рабочее обсуждение. «Поэтому первый вопрос повестки дня (вопрос об избрании заместителя председателя комиссии - ред.), Как я уже говорил 5-6 раз, не обсуждается. Я считаю, что нам нужно обеспечить быструю процедуру, решить вопрос и перейти к вопросам по существу», - сказал кандидат.Он также подчеркнул, что власти не могут заставить оппозицию сменить своего кандидата, как бы ему не было места в сердце власти, и нет желания голосовать за него. «Это политическая борьба. У нас есть кандидат, у вас есть возражение против этого кандидата. Следовательно, наше право выдвинуть кандидата, а ваше право отклонить кандидата», - сказал Газинян, добавив, что он отказывается отвечать на вопросы и выступать с заключительной речью, чтобы можно было быстро обсудить другие вопросы повестки дня.Газинян вновь не был избран заместителем председателя комиссии.