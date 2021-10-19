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СМИ: на севере Индии из-за оползней и ливней погибли шесть человек

СМИ: на севере Индии из-за оползней и ливней погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в индийском северном штате Уттаракханд из-за оползней и сильных муссонных ливней.

Как сообщает во вторник газета The Times of India со ссылкой на Государственное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий, среди погибших трое граждан Непала и местные жители, оказавшиеся под завалами дома, разрушенного оползнем, передает Арменпресс.

Вызванные муссонными дождями камнепады и оползни отрезали от внешнего мира курортный город Найнитал в предгорьях Гималаев и привели к приостановлению движения на горных дорогах в регионе. Полиция и команды спасателей эвакуировали в безопасные районы более 200 паломников, заблокированных оползнями на одной из автотрасс в зоне Найнитала.

На юге Индии число жертв оползней и затоплений, вызванных муссонными ливнями, составило около 30 человек. По сообщениям телеканала NDTV, больше всего погибших зафиксировано в юго-западном штате Керала - 23 человека, еще трое - в южном штате Тамилнад.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник сообщил, что обсудил ситуацию в штате с главным министром Кералы Пинарайи Виджаяном и предложил помощь в преодолении последствий стихийного бедствия.


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