В Армении подтверждено 1054 новых случая коронавируса, 37 человек скончались
11:16, 19 Октябрь, 2021
ЕРЕВАН, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 19 октября в Армении было подтверждено 284 237 случаев заболевания коронавирусом, из которых 255 821 выздоровели, а 5 842 умерли.
Как сообщает «Арменпресс», Минздрав РА сообщает, что за один день было проведено 12 тысяч 933 теста, из которых подтверждены 1054 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 889 человек, умерли 37 человек.
Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент переболел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Всего таких случаев 1235.
В настоящее время 21 339 пациентов проходят лечение от коронавируса. Всего проведено 1 миллион 910 тысяч 201 испытаний.
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