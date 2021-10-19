АГЭУ объявляет конкурс, направленный на укрепление сотрудничества «бизнес-наука»

Армянский государственный экономический университет объявляет конкурс, направленный на стимулирование сотрудничества «бизнес-наука», в котором могут участвовать малые и средние предприятия (МСП), заинтересованные в продвижении своего бизнеса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из АГЭУ, детализируя, что победители получат следующие премии:

1-я горизонтальная - разработка перспектив исследования и развития (R&D)

2- я горизонтальная - исследование рынка

3- я горизонтальная - бизнес консультации (или тренинг по развитию бизнеса).

Условия участия:

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки, ответив на ряд следующих вопросов:

Сотрудничают ли они с представителями науки, если да, то по каким направлениям, если нет, то почему?

Какие существуют препятствия, в каком содействии они нуждаются?

Какие шаги готовы предпринять в ближайшее время для укрепления этой связи и получения от нее пользы?

Формат заполненного заявления необходимо отправить на адрес эл. почты [email protected] с указанием заголовка IVF Contest. Крайний срок подачи заявок - 27 октября, 23:59. Заявки будут оцениваться европейскими экспертами, партнерами проекта в соответствии с заранее разработанными критериями.

Конкурс проводится Армянским государственным экономическим университетом в рамках международного проекта «Освоение опыта Вышеградской четверки в области трансфера знаний и технологий». Проект софинансируется правительствами Чешской Республики, Венгрии, Польши и Словакии за счет грантов Вышеградского международного фонда. Миссия фонда - продвижение идей устойчивого регионального сотрудничества в Центральной Европе.