АГЭУ объявляет конкурс, направленный на укрепление сотрудничества «бизнес-наука»
Армянский государственный экономический университет объявляет конкурс, направленный на стимулирование сотрудничества «бизнес-наука», в котором могут участвовать малые и средние предприятия (МСП), заинтересованные в продвижении своего бизнеса.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из АГЭУ, детализируя, что победители получат следующие премии:
1-я горизонтальная - разработка перспектив исследования и развития (R&D)
2- я горизонтальная - исследование рынка
3- я горизонтальная - бизнес консультации (или тренинг по развитию бизнеса).
Условия участия:
Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки, ответив на ряд следующих вопросов:
- Сотрудничают ли они с представителями науки, если да, то по каким направлениям, если нет, то почему?
- Какие существуют препятствия, в каком содействии они нуждаются?
- Какие шаги готовы предпринять в ближайшее время для укрепления этой связи и получения от нее пользы?
Формат заполненного заявления необходимо отправить на адрес эл. почты [email protected] с указанием заголовка IVF Contest. Крайний срок подачи заявок - 27 октября, 23:59. Заявки будут оцениваться европейскими экспертами, партнерами проекта в соответствии с заранее разработанными критериями.
Конкурс проводится Армянским государственным экономическим университетом в рамках международного проекта «Освоение опыта Вышеградской четверки в области трансфера знаний и технологий». Проект софинансируется правительствами Чешской Республики, Венгрии, Польши и Словакии за счет грантов Вышеградского международного фонда. Миссия фонда - продвижение идей устойчивого регионального сотрудничества в Центральной Европе.
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