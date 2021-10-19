За чемпионство США по быстрым шахматам поборются Севян, Каруана и Со

Чемпион мужского чемпионата США по шахматам определится после тай-брейка.

Как передает «Арменпресс», после 11 туров чемпионата США по шахматам, проходящего в Сент-Луисе, три шахматиста - Самуэль Севян, Фабиано Каруана и Уэсли Со определят чемпиона страны по итогам трех туров быстрых шахмат. После 11 классических туров у всех трех шахматистов по 6,5 очков.

В чемпионате США по шахматам среди мужчин принимают участие 12 гроссмейстеров. Призовой фонд турнира составляет 194 000 долларов США.