Ароян сыграл в матче «Эспаньол» - «Кадис»

Защитник национальной сборной Армении по футболу Вараздат Ароян принял участие в очередном матче «Кадиса».

Как передает «Арменпресс», в 9 туре чемпионата Испании «Кадис» на выезде уступил «Эспаньолу» со счетом 0:2. В «Эспаньоле» отличились Рауль де Томас и Николас Рибаудо.

Вараздат Ароян был в стартовом составе «Кадиса» и участвовал во всей игре.

После этого тура «Кадис» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 16-е место.