Ароян сыграл в матче «Эспаньол» - «Кадис»
09:48, 19 Октябрь, 2021
Защитник национальной сборной Армении по футболу Вараздат Ароян принял участие в очередном матче «Кадиса».
Как передает «Арменпресс», в 9 туре чемпионата Испании «Кадис» на выезде уступил «Эспаньолу» со счетом 0:2. В «Эспаньоле» отличились Рауль де Томас и Николас Рибаудо.
Вараздат Ароян был в стартовом составе «Кадиса» и участвовал во всей игре.
После этого тура «Кадис» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 16-е место.
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