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Российская компания выиграла тендер на проектирование станции метро «Ачапняк»

Российская компания выиграла тендер на проектирование станции метро «Ачапняк»

Мэрия Еревана подтверждает информацию, что российская компания «Метрогипротранс» выиграла тендер на проектирование станции метро в административном районе Ачапняк. Как сообщил «Арменпресс» пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян, речь не о строительстве станции, а о тендере на проектирование.

Пресс-секретарь мэра затрудняется сказать, во сколько обойдутся проектные работы станции, объясняя это тем, что этим занимается правительство Армении, мэрия играет роль чисто технического посредника.

Представитель мэрии прокомментировал и вопрос  времени введения станции метро «Ачапняк» в эксплуатацию. «Пока сложно внести конкретность. Процесс и так уже затянулся. Но главное, что он продолжается», - ответил Акоп Карапетян.

В интервью, данном «Спутник Армения» председатель Совета директоров «Метрогипротранса» Валерий Абрамсон сказал, что проектирование станции займет полтора года, но если правительство Армении одобрит предложение, компания начнет активно и диверсифицированно работать над разделением проекта на несколько этапов и началом различных строительных работ.

По словам Абрамсона, «Метрогипротранс», также готов вложить 500 миллионов долларов в развитие всего ереванского метрополитена.

Станция метро «Ачапняк» соединит этот административный район со станцией «Барекамутюн»,  значительно облегчив движение в городе.

Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна в настоящее время имеет 10 станций общей протяженностью более чем в 12 км. Вагонный парк метрополитена состоит из 45 вагонов, в эксплуатации находятся 33 вагона.


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