Российская компания выиграла тендер на проектирование станции метро «Ачапняк»

Мэрия Еревана подтверждает информацию, что российская компания «Метрогипротранс» выиграла тендер на проектирование станции метро в административном районе Ачапняк. Как сообщил «Арменпресс» пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян, речь не о строительстве станции, а о тендере на проектирование.

Пресс-секретарь мэра затрудняется сказать, во сколько обойдутся проектные работы станции, объясняя это тем, что этим занимается правительство Армении, мэрия играет роль чисто технического посредника.

Представитель мэрии прокомментировал и вопрос времени введения станции метро «Ачапняк» в эксплуатацию. «Пока сложно внести конкретность. Процесс и так уже затянулся. Но главное, что он продолжается», - ответил Акоп Карапетян.

В интервью, данном «Спутник Армения» председатель Совета директоров «Метрогипротранса» Валерий Абрамсон сказал, что проектирование станции займет полтора года, но если правительство Армении одобрит предложение, компания начнет активно и диверсифицированно работать над разделением проекта на несколько этапов и началом различных строительных работ.

По словам Абрамсона, «Метрогипротранс», также готов вложить 500 миллионов долларов в развитие всего ереванского метрополитена.

Станция метро «Ачапняк» соединит этот административный район со станцией «Барекамутюн», значительно облегчив движение в городе.

Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна в настоящее время имеет 10 станций общей протяженностью более чем в 12 км. Вагонный парк метрополитена состоит из 45 вагонов, в эксплуатации находятся 33 вагона.