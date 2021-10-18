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Делегация Группы докладчиков по вопросам демократии Комитета министров СЕ посетила Дом солдата

Делегация Группы докладчиков по вопросам демократии Комитета министров СЕ посетила Дом солдата

Делегация Группы докладчиков по вопросам демократии Комитета министров Совета Европы (СЕ) во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Швеции в Совете Европы Мортеном Энбергом посетила Реабилитационный центр Дом солдата. В составе делегации были послы Франции, России, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Андорры, Исландии в Совете Европы и представители секретариата СЕ.

Как сообщает Арменпресс, в сопровождении директора Дома солдата Айкуи Минасян и директора больничного комплекса «Гераци 1» Арен Баблумяна члены делегации осмотрели Дом солдата и ознакомились с условиями лечения солдат.

Гости отметили, что, несмотря на большой опыт, подобного реабилитационного центра они не видели ни в одной стране. Послы, в частности, подчеркнули важность программ обучения и социальной реинтеграции, которые реализуются в Доме солдата параллельно с реабилитационным лечением.

Айкуи Минасян подарила Мортену Энбергу одну из рукодельных работ парней.


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