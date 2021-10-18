Эксперты назвали самые загрязненные города мира по качеству воздуха

Белград, по данным на утро понедельника, стал самым загрязненным городом мира по индексу качества воздуха (ИКВ), разделив первую строчку рейтинга с городами Лахором и Карачи (Пакистан). Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал iqair.com.

По данным портала, Белград, Карачи и Лахор находятся в "красной" зоне с индексом ИКВ 154 единицы. В первую десятку также вошли еще два балканских города - Загреб (109) и Сараево (96).

Согласно принятым в мире нормативам, показатель загрязнения от 151 до 200 считается нездоровым и чреватым для здоровья любого человека, а особо чувствительные люди могут при этом испытывать более серьезные проблемы.

По мнению экспертов, основными причинами экологических проблем в Сербии являются климатический и антропогенный факторы. В зимний период в регионе существенно снижается количество осадков, что при отсутствии постоянного снежного покрова приводит к повышенному загрязнению воздуха. Горный рельеф способствует тому, что вредные вещества скапливаются над городами.

С другой стороны, крупные города Сербии перенасыщены устаревшим автотранспортом. Так, в Белграде средний возраст автомашин достигает 17 лет. Еще одной проблемой страны является получение электричества за счет сжигания угля, при этом сербские ТЭЦ не имеют соответствующих современным требованиям фильтров. Кроме того, частный сектор сербских городов в большинстве своем отапливается углем и дровами, что с наступлением зимы приводит к серьезному задымлению.