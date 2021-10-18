Около 60% вагонов метро Вашингтона перестанут использовать из-за проблем с безопасностью

Метро столицы США сократит число своих вагонов более чем наполовину после того, как расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) показало, что несколько осей не соответствуют производственным спецификациям, сообщает The Hill.

Согласно комиссии по безопасности метрополитена Вашингтона, проблемы были обнаружены после расследования инцидента со сходом с рельсов поезда на одной из линий метро 12 октября,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В рамках расследования причин схода с рельсов поезда на "Голубой линии" метро выводит из эксплуатации все свои вагоны серии 7000, что составляет около 60% железнодорожного парка", - сообщается в аккаунте метро в твиттер.

Отмечается, что с понедельника в метро будет курсировать около 40 поездов.

В управлении уточнили, что это позволит обеспечить "базовую схему обслуживания на всех линиях поездов". Поезда будут отправляться каждые 30 минут, добавили в метро.