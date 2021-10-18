Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $86 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE достигала $86 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:00 мск,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
К 7:22 мск стоимость нефти марки Brent замедлила рост до $85,77 за баррель.
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