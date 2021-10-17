Выборы  ОМС  в  Гюмри  начались  без  серьезных  проблем

В Гюмри начались выборы Органов местного самоуправления (ОМС).

Как передает Арменпресс, в этот раз, как и на предыдущих выборах 2016 года, мэром станет кандидат, возглавивший список Совета старейшин от той силы, которая наберет наибольшее количество голосов.

Именно позиция мэра и предстоящие выборы в Национальное Собрание стали причиной того, что на этот раз многие жители Гюмри были столь заинтересованы в избирательной борьбе. В нее вступили 7 партий и 3 блока: блок партий «Айракахак» («Город отцов»), партия «Достойный путь», Республиканская партия Армении, партия "Гражданский договор", Национально-христианская партия "Зартонк" («Пробуждение»), Коммунистическая партия Армении, блок партий "Гюмри сможет!", социальная партия "Альянс Баласанян", партия "Тасибóв" ("С достоинством!"), "Страна жизни» — всего 287 кандидатов. В предыдущих местных выборах приняли участие 11 политических сил с 422 кандидатами.

По состоянию на 11:00 часов, серьезных нарушений на избирательных участках Гюмри не зафиксировано. По словам председателя ТИК 31 Тиграна Казаряна, координирующего выборы в Гюмри, день выборов начался без каких-либо серьезных проблем. На одном из избирательных участков вышел из строя сканер отпечатков пальцев, и проблема была решена. Один из избирателей предъявил просроченный паспорт.

Арменуи Мхоян