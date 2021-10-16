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Армия обороны опровергает информацию об «осажденных» позициях и командном пункте

Армия обороны опровергает информацию об «осажденных» позициях и командном пункте

Армия обороны Республики Арцах опровергает информацию об "осажденных" позициях и командном пункте.

«Распространенная некоторыми пользователями Facebook информация об «осажденных»позициях и о командномпункте не соответствует действительности. Обладая очевидным манипулятивным характером, они по каким-то  причинам стремятся ввести общественность в заблуждение. Призываем воздерживаться от такого поведения в социальных сетях и на других публичных платформах, и следить только за официальной информацией», - как  передает  Арменпресс, говорится на сайте Армии обороны в Facebook.


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