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Жесткий ответ секретаря Высшего совета национальной безопасности Иранана заявление Алиева

Жесткий ответ секретаря Высшего совета национальной безопасности Иранана заявление Алиева

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани резко отреагировал на ложные заявления в отношении Ирана и Армении со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева, утверждающего, что Армения и Иран сотрудничают в области незаконного оборота наркотиков.

Как  передает Арменпресс, Шамхани на своей странице в Twitter подчеркнул, что игнорирование принципов соседства, а также ложные заявления не могут быть проявлением такта.

«Обвинение в адрес страны, которая считается в мире героем в борьбе с наркотиками, не может иметь никакого иного эффекта, кроме как опровержение слов обвинителя.  Остерегайтесь драгоценных ловушек сатаны», - сказал он.

Входе онлайн-встречи лидеров стран СНГ Алиев заявил, что Армения вместе с Ираном якобы участвовали в незаконном обороте наркотиков в Европу. Премьер-министр РА Никол Пашинян, ссылаясь на это безосновательное утверждение, подчеркнул совместное сотрудничество Ирана и Армении в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Позже МИД Ирана опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркнув, что такие безосновательные заявления, как звучащие из  Баку, получат соответствующий отклик.

 


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