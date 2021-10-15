Азиатские индексы выросли - 15-10-21

ТОКИО, 15 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.81% и составил 29068.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.86% и составил 2023.93 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.40% и составил 3572.37 пункта, а HANG SENG вырос на 1.48% и составил 25330.96 пункта.