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Сурен Папикян и вице-премьер РФ обсудили возможность инициативы «Электроэнергетический коридор Север-Юг»

Сурен Папикян и вице-премьер РФ обсудили возможность инициативы «Электроэнергетический коридор Север-Юг»

В рамках конференции «Российская энергетическая неделя» вице-премьер РА Сурен Папикян встретился с вице-премьером России Александром Новаком.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате вице-премьера. Подробно были обсуждены текущие вопросы газовой и энергетической программы Армении и России и перспективы углубления регионального сотрудничества в сфере энергетики. В частности, были упомянуты возможности реализации инициативы «Электроэнергетический коридор Север-Юг» (Армения-Иран-Грузия-Россия).

«В числе других встреч вице-премьер Сурен Папикян на площадке конференции «Российская энергетическая неделя» провел беседу и с генеральным директором Корпорации «РосАтом» Алексеем Лихачевым. Обсуждались вопросы углубления сотрудничества в области атомной энергетики, а также программы продления срока эксплуатации действующего энергоблока ААЭС. Коснулись и вопросов, связанных со строительством в Армении нового атомного энергоблока», - говорится в сообщении Аппарата Сурена Папикяна.


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