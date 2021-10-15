Сурен Папикян и вице-премьер РФ обсудили возможность инициативы «Электроэнергетический коридор Север-Юг»

В рамках конференции «Российская энергетическая неделя» вице-премьер РА Сурен Папикян встретился с вице-премьером России Александром Новаком.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате вице-премьера. Подробно были обсуждены текущие вопросы газовой и энергетической программы Армении и России и перспективы углубления регионального сотрудничества в сфере энергетики. В частности, были упомянуты возможности реализации инициативы «Электроэнергетический коридор Север-Юг» (Армения-Иран-Грузия-Россия).

«В числе других встреч вице-премьер Сурен Папикян на площадке конференции «Российская энергетическая неделя» провел беседу и с генеральным директором Корпорации «РосАтом» Алексеем Лихачевым. Обсуждались вопросы углубления сотрудничества в области атомной энергетики, а также программы продления срока эксплуатации действующего энергоблока ААЭС. Коснулись и вопросов, связанных со строительством в Армении нового атомного энергоблока», - говорится в сообщении Аппарата Сурена Папикяна.