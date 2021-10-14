В Минске состоялась встреча глав МИД Армении, РФ и Азербайджана

В столице Беларуси Минске по инициативе российской стороны 14 октября состоялась встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел обсудили связанные с нагорно-карабахским конфликтом вопросы, в том процесс реализации трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. .

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян высоко оценил посреднические усилия России, направленные на прекращение огня, и в контексте обеспечения безопасности армян Арцаха подчеркнул важность присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В то же время министр Мирзоян обратил внимание сторон на то, что некоторые положения заявления от 9 ноября до сих пор не реализованы, и в этом контексте подчеркнул необходимость немедленной и безоговорочной репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

Коснувшись состоявшейся в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречи, министр Мирзоян еще раз подтвердил, что всеобъемлющее и прочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно осуществляться в рамках формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ на основе известных принципов и элементов.