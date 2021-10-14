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Азиатские индексы - 14-10-21

Азиатские индексы - 14-10-21

ТОКИО, 14 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.46% и составил 28550.93 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.67% и составил 1986.97 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.10% и составил 3558.28 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 24962.59 пункта.


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