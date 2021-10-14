Всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта будет способствовать долгосрочному миру на Южном Кавказе: МИД

14 октября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, созванном в столице Беларуси Минске.

«В ходе мероприятия, которое проходило в узком, а затем и в расширенном составе, министры иностранных дел стран СНГ обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, подробно обсудили политическое, торгово-экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество в рамках СНГ», - передает «Арменпресс» сообщение МИД Армении.

Министры иностранных дел подвели итоги работы, проделанной за последние 30 лет, реализованных программ, перспектив развития СНГ и приоритетов его деятельности.

На заседании Арарат Мирзоян, говоря о дальнейшем развитии структуры, подчеркнул принцип суверенитета, равноправия народов и право на самоопределение, нерушимость государственных границ, неприменение силы и мирное урегулирование споров мирным путем.

Все это было подчеркнуто в контексте военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Отметив необходимость немедленного освобождения армянских военнопленных и других лиц и сохранения армянского культурного и духовного наследия на территориях, находящихся под контролем азербайджанских ВС, министр Мирзоян также подчеркнул, что всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ будет способствовать установлению длительного мира на Южном Кавказе.

По итогам заседания министров ИД принят ряд заявлений, которые на следующий день будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

В ходе заседания были согласованы и вопросы многоуровневых консультаций между внешнеполитическими ведомствами в рамках СНГ на 2022 год, ряд других документов, направленных на создание базовой организации государств-участников СНГ по вопросам исследования проблем противодействия терроризму и другим проявлениям экстремизма.