Дзюдоист Каро Марандян занял первое место на чемпионате Украины

Кременчугский дзюдоист Каро Марандян на чемпионате Украины по дзюдо занял первое место среди взрослых.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Чемпионат проходил 12-13 октября. В турнире приняли участие 273 спортсмена из 21 области Украины, в том числе и ведущие украинские дзюдоисты. В частности, Артем Лесюк, Дильшот Халматов, Богдан Ядов, Каро Марандян, Артем Хомулин, Геворг Манукян, Сергей Кривчач, Антон Савицкий, Данила Гуцолин, Евгений Бальский и многие другие.

Ранее Каро Марандян завоевал бронзовую медаль на турнире Гран-при в Загребе, а также стал серебряным призером турнира «European Open».

Как известно, содействие армянским спортсменам является одним из приоритетов Союза армян Украины. Спортсмены за успехи на различных спортивных состязаниях награждаются премиями президента Союза армян Украины Вилена Шатворяна.