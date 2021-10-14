Для развития спортивных танцев в Ереване пройдет Открытый чемпионат клуба «Кристалл»

Судья Всеармянского совета танца и спортивных танцев, тренер, профессиональный танцор Жора Мхитарян с целью содействия развитию спортивных танцев в Армении инициировал Открытый чемпионат танцевального клуба «Кристалл».

Как сообщает «Арменпресс», чемпионат состоится 17 октября в комплексе «Нептун».

«В 2021 году участников из-за рубежа не будет, зато будет более 150 танцоров из Эчмиадзина, Армавира, Гюмри, Степанакерта, Ванадзора. Мастер-классы не планируются из-за эпидемии», - сказал Жора Мхитарян, добавив, что чемпионат будет ежегодным и станет одним из лучших способов сплотить танцоров.

По его словам, в рамках инициативы сотрудничают Всеармянский совет танца и спортивных танцев Армении и Федерация спортивных танцев Армении. «Этот чемпионат позволит танцорам узнать друг друга. Они будут работать вместе, увидят, как танцуют другие, что очень важно. Танцоры без конкурсов и подобных инициатив не общаются, не выходят за рамки своих возможностей, а здесь общение расширится», - подчеркнул Жора Мхитарян.

Участникам чемпионата будут вручены кубки, медали и дипломы. Члены жюри - высококвалифицированные специалисты, которые оценят каждого танцора. По словам Мхитаряна, за шесть лет им удалось популяризировать клуб «Кристалл».

Жора Мхитарян заверил, что спортивные танцы воспитывают, облагораживают, развивают высокий вкус и культуру. Он обратился к родителям мальчиков серьезнее отнестись к танцам и дать им возможность заниматься танцем профессионально.

Анжела Амбарцумян