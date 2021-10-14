Армен Григорян подтверждает: Армения никогда не обсуждала и не будет обсуждать вопрос коридора

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян подчеркивает, что Армения никогда не обсуждала, не обсуждает, и не будет обсуждать вопрос коридора. Как сообщает «Арменпресс», Армен Григорян заявил об этом в интервью, данном Иранскому информационному агентству «Тасним».

Он отметил, что после трехстороннего заявления были разные обсуждения на разные темы и были представлены разные подходы. «Не только заявление 9 ноября, но и война стала предметом многих обсуждений. И действительно, война оказала огромное влияние на регион. Она открыла поле для присутствия террористов и сил других государств в нашем регионе. Создала нестабильность во всем регионе. Мы неоднократно предупреждали об этом, но предупреждения не помогли нам предотвратить этот процесс. Что касается разблокировки, хочу отметить, что она особо упоминалась в совместных заявлениях и от 9 ноября, и от 11 января. Я хочу прояснить, что о коридоре нет никаких слов. Несмотря на это, Азербайджан неоднократно заявлял, что существует обсуждение коридора. Армения никогда не обсуждала, не обсуждает, и не будет обсуждать какие-либо вопросы относительно коридора», - сказал Григорян.

Он добавил, что такой подход был высказан и коллегам, и регулярно, публично озвучивался. «Более того, в предвыборный период в Капане премьер-министр Пашинян заявил, что коридора нет, и не будет. Вы знаете, что на этих выборах мы получили безоговорочную поддержку народа, а это значит, что и общество поддерживает нас в вопросе коридора. Другими словами, это общественное мнение - коридора быть не должно. Армения готова предоставить дорогу, открыть дороги, то есть обеспечить все существующие дороги, чтобы Азербайджан и Турция могли использовать эти дороги для передвижения. Но все эти дороги будут находиться под суверенным контролем Армении, и об этом мы публично высказывались и представляли нашим партнерам», - сказал Армен Григорян.