Украина предлагает провести встречу Ассоциированного трио с ЕС - Кулеба

В Министерстве иностранных дел предлагают в ближайшее время провести встречу Ассоциированного трио Украины, Грузии, Молдовы с Евросоюзом для обсуждения дальнейшей либерализации торговли в контексте Зеленого курса и цифрового перехода ЕС.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы предлагаем провести в ближайшее время очередную встречу в формате ЕС + Ассоциированное трио, на которой обсудим дальнейшую либерализацию торговли Украины, Грузии, Молдовы с ЕС в контексте Зеленого курса и цифрового перехода Евросоюза", - сказал он.

Кулеба также отметил, что страны альянса продолжат практику совместных визитов в страны-члены ЕС на всех уровнях, чтобы подробно знакомить европейских партнеров с инициативой Ассоциированного трио и развития новых сфер взаимодействия.

По его словам, Украина, Грузия и Молдова работают над поиском дополнительных инструментов содействия и ускорения интеграции Ассоциированного трио во внутренний рынок ЕС.

Глава украинской дипломатии отметил, что к приоритетным сферам сотрудничества Ассоциированного трио с ЕС относятся торговля, безопасность, здравоохранение, улучшение связей между странами региона, цифровизация и охрана окружающей среды.