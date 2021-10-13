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Председатель НС А.Симонян принял руководство Монреальского офиса AGBU

Председатель НС А.Симонян принял руководство Монреальского офиса AGBU

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 13 октября принял председателя Монреальского офиса Всеармянского благотворительного союза (AGBU) Ш.Танашяна и секретаря офиса А.Арсланяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, А.Симонян высоко оценил деятельность структуры по развитию ряда сфер. Глава парламента выразил готовность поддержать все реализуемые в нашей стране инициативы и программы, направленные на укрепление Родины.

Выразив благодарность за прием, гости представили приоритеты канадской структуры AGBU, отметив основные программы, которые будут реализованы в Армении.

В ходе встречи затронуто послевоенное положение в Армении. В этом контексте Ш.Танашян представил существующие в Диаспоре и, в частности, в Канаде подходы к сложившейся ситуации. Председатель НС подчеркнул, что на данный момент приоритетным остается вопрос немедленной репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане.

Обсуждались вопросы укрепления отношений Армения-Диаспора.


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