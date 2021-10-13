Тигран Хачатрян представил немецким коллегам пятилетнюю программу правительства Армении

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян провел рабочую встречу с представителями независимой консалтинговой компании «Берлин Экономикс» и общественной организации «Немецкий экономический союз».

«В ходе встречи министр Хачатрян представил гостям приоритеты, обозначенные в программе правительства РА на ближайшие пять лет, а также рассказал о текущем управлении внешним долгом и особенностях макроэкономической сферы», - как передает «Арменпресс», сообщили в Минфине

Поблагодарив министра за прием, генеральный директор «Берлин Экономикс» Рикардо Джиуччи выразил готовность сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также подчеркнул, что немецкие коллеги внимательно следят за деятельностью правительства Армении и приветствуют проводимые реформы.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили возможности расширения сотрудничества, а также договорились продолжить диалог по вопросам повестки, содействуя развитию армяно-германских двусторонних экономических связей.