Иран заявил о наличии у него доказательств переброски террористов в Азербайджан

У Ирана есть документы, подтверждающие переброску террористических группировок на территорию Азербайджана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IFP News, об этом сказал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью Национальному радио Ирана. Он подчеркнул, что у Ирана есть даже аудиофайлы разговоров террористов.

«Мы сказали азербайджанской стороне, что это неприемлемо, и их высокопоставленные чиновники пообещали учитывать нашу озабоченность», - отметил Хатибзаде.