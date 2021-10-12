В Капане состоялось подведение итогов международного молодежного конкурса «100 идей для СНГ»

В Капане 12 октября в рамках очередного заседания Совета по делам молодежи государств–участников СНГ состоялось подведение итогов финального тура международного молодежного конкурса «100 идей для СНГ».

В финале конкурса были представлены проекты из Армении, Беларуси, России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Из около 50 заявок, присланных со всех концов СНГ, были отобраны 10 лучших. Армения представила на конкурс шесть проектов. Сначала участники представили свои идеи, затем экспертный совет конкурса, в который вошли 3 представителя из Армении, по одному из России и Беларуси, выбрал лучшую идею в каждой номинации.

Председатель жюри, представитель Беларуси Валентина Динич поблагодарила армянскую сторону за теплый прием, отметив, что им было очень сложно определиться с выбором, так как представленные проекты в большинстве своем были хорошими.

«Уже ставший традиционным конкурс «100 идей для СНГ» - это очень хорошая площадка для сотрудничества, взаимопонимания, укрепления дружественных связей и консолидации молодежного потенциала. Мы благодарны всем молодым людям, принявшим участие в конкурсе, за их творческое, новаторское мышление, преданность своей стране и любовь», - сказала Динич.

Фото: Татев Дурян

Член жюри из Армении Анна Мкртчян отметила, что есть победители практически из всех стран, причем 2 из 6 заявок, поданных из Армении, были признаны победителями.

Решением жюри победителями конкурса «100 идей для СНГ» признаны 12 проектов по разным направлениям и номинациям. В номинации социальной сферы победил проект «Дом студента» представителей Республики Армения Амест Агаджанян и Дианы Галстян, а проект Армена Ованнисяна «Получение высокоэффективных жидких удобрений нового поколения» был признан лучшим в номинации “Промышленные технологии и производство”.



Представители Беларуси Александр Пиваров, Александр Бранов и Илья Иванов признаны победителями соответственно в номинациях “безопасность”, “рациональное природопользование” и “информационные технологии”.

Проекты представителей России Павла Береженского и Владислава Заикина признаны лучшими в номинации медицины и здравоохранения. А проект Юлианы Жакапаровой из РФ «Маленькие шаги в Курском крае» признан победителем в номинации «Моя страна в сотрудничестве».

Проект представителя Казахстана Каири Алихана признан победителем в номинации авиационных, космических и транспортных систем.

Проект «Женский голос» представительницы Узбекистана Нилуфар Комилжоновой признан победителем в номинации «Образование».

Проект представителя Кыргызстана Исмаила Эрлана «Один человек - одна книга» был признан лучшим в социальной сфере. В категории гостеприимства победила Рахимзода Умеджан из Таджикистана с проектом «Молодежное гостеприимство».

Отметим, что финал молодежного конкурса «100 идей для СНГ» впервые проводился в Армении.