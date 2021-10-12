Никита Симонян празднует свое 95-летие

Легенда армянского футбола Никита Симонян отмечает 95-летний юбилей.

Заслуженный, прославленный тренер родился в 1926 году. Знаменитый армянский футболист выступал за сухумское «Динамо» (1940 г.), за московские «Крылья Советов» (1946/1948 гг.) и за «Спартак» (1949/1959 гг.). В чемпионатах СССР он отыграл 267 матчей и забил 144 гола. Он чемпион Олимпийских игр 1956 года, многократный чемпион СССР, обладатель кубка СССР, заслуженный тренер СССР. В 1973 году под его руководством ереванский «Арарат» стал чемпионом и обладателем кубка СССР. Симонян возглавлял и московский «Спартак» (двукратный чемпион СССР и трехкратный обладатель кубка) и одесский «Черноморец», а также сборную СССР (1976/1979 гг.).

В настоящее время он первый вице-президент Футбольной ассоциации Российской Федерации.

Выдающийся футболист и тренер награжден орденом ФИФА, многими медалями и орденами СССР, медалью «Мовсес Хоренаци» Республики Армения, является почетным гражданином Еревана.

«Арменпресс» поздравляет легендарного футболиста со славным юбилеем.